شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعقد جلسة خاصة مع صلاح محسن في سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا عقد جلساته مع صلاح محسن الوافد الجديد للفريق من النادى الأهلى من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة وإزالة الضغوط من عليه خصوصاَ بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

وشدد سامى خلال جلسته مع صلاح محسن بضرورة بذل أقصى جهده في التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود مؤكداً له أنه من أفضل المهاجمين في الدوري حتى يقدم أفضل ما لديه ومن ثم العودة إلى المنتخب الوطنى مرة أخرى.

واستقر سامى على إعادة صلاح محسن لاعب الفريق الجديد إلى مركز الجناح لإيمانه بقدارته الفنية والبدنية فضلاً عن تواجد أحمد ياسر ريان والنيجرى جون إيبوكا في الخط الأمامى لـ "سيراميكا" خصوصاً أنه يؤمن بقدرات اللاعب الفنية.

وخرج صلاح محسن،عن صمته بعد الأنباء التي ترددت عنه خلال الفترة الماضية، برغبته في الرحيل المجاني عن القلعة الحمراء وفسخ عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار بالنادي.

قال صلاح محسن، عبر حسابه على إنستجرام: "عرف أن قدرًا هائلًا من الشائعات طاردتني خلال الأيام القليلة الماضية، لكني التزمت الصمت التام، لأني أعلم تمامًا قيمة أن تلعب بقميص الأهلي، وتتمتع بدعم الملايين من عشاق الكيان العظيم في مصر والعالم".

وأضاف: "الآن.. قررت أن أتحدث، بعد أن حسمت قراري، بالانتقال لصفوف سيراميكا، وبمباركة مسئولي الأهلي، أخوض تجربة واعدة مع ناد محترم، يملك إدارة مستقرة، شجعتني على أن أقدم على خطوة جديدة، أطمح من خلالها للعودة إلى صفوف منتخب مصر".

وتابع: "شكرًا جمهور الأهلي العظيم، على دعمه غير المحدود، الذي أثق أنه سوف يستمر، شكرًا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب.. ولنا عودة قريبًا بإذن الله".