شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسهاتحقيق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقّع يوسف أسامة نبيه على أول أهدافه مع الزمالك في المسابقات الرسمية، حينما سجل هدف فريقه الخامس في مرمى فلامبو الرواندي.

رفع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، رصيده من الأهداف الأفريقية مع فريقه إلى الرقم 6 بعدما نجح في تسجيل هاتريك في مرمى فلامبو الرواندي في إياب الدور الـ32 من البطولة.

حقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه سموحة 19 أكتوبر بإستاد المقاولون العرب فى الجولة الاولى للدورى

تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الزمالك ز سموحه في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023 ، حيث تنطلق مباراة الزمالك و سموحه في السابعة مساءً بإستاد المقاولون العرب.

الزمالك: ليس كل ما تسمعه يعكس الحقيقة.. وجهة مصطفى شلبي 100 عقبة

أعلن نادى الزمالك عبر حسابه الرسمى عبر تويتر التعاقد مع مصطفى شلبى قادما من نادى إنبى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد ، وكتبت الصفحة :" ليس كل ما تسمعه يعكس الحقيقة.. وجهة مصطفى شلبي: 100 عقبة".

حرص لاعبو فريق فلامبو البوروندي على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك عقب نهاية المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحية لاعبي الأبيض والتقاط الصور التذكارية معهم.

سجل السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك، أول أهدافه مع الفريق الأبيض فى شباك فلامبو البوروندى من ضربة رأس متقنة بعد عرضة من زيز، لتصبح النتيجة 2 / 1 فى الدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.