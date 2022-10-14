شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلى بهدف الصدمة أمام الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر فى مباراة الاتحاد المنستيرى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا لارباك صفوف بطل تونس وقتل المباراة مبكراً.

وحذر كولر لاعبى الاهلى من خطورة الاستهانة بقدرات الاتحاد المنستيرى بطل تونس مشدداً على ضرورة عدم الاطمئنان لنتيجة مباراة الذهاب مطالبا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لتخطى عقبة بطل تونس وحسم التأهل للدور التالى بالبطولة بعيداً عن المفاجأت.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.