شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الصفقات الجديدة بدأت فى الانسجام..وسنركز على انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك عن سعادته بصعود الفريق الأبيض إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على فلامبو البورندى بنتيجة 6-1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة التي أقيمتا على استاد برج العرب.

قال أمير خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس" إن خوض الزمالك منافسات دورى أبطال أفريقيا من الدور الـ64 استفز الفريق ومنعهم من الحصول على الراحة اللازمة لافتاً إلى أنه يشكر الله على العبور إلى دورى المجموعات.

ورفض المشرف العام على الكرة بالزمالك نغمة التفرقة بين اللاعبين القدامى والجدد مؤكداً أن الكل يلعب من أجل مصلحة الفريق الأبيض مشيراً إلى أنه يرفض الخداع بالفوز الكبير على فلامبو البورندى معترضاً على تشبيه هذا الانتصار بأنه رسالة إلى أفريقيا خصوصاً أنه من المبكر جداً الحكم على المستوى.

أكد أمير مرتضى أن الفريق الأبيض وجهازه الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا يركز في كل مرحلة على حدة وأنهم أغلقوا صفحة أفريقيا وسينصبون تركيزهم على المرحلة المقبلة والتي تتضمن انطلاق الدورى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.

أوضح أمير مرتضى منصور أن الصفقات الجديدة بدأت الانسجام مع الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني مؤكداً أن مستواهم يتطور في كل مباراة مشيراً إلى أنه لا فرق بين اللاعبين القدامى والجدد متمنياً أن يساعدوا بعضهم الأخر.

وأشار المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إلى أن أزمة وقف القيد التي تعرض لها النادى الأبيض أثرت على الفريق وخلقت حالة من الإصابات والإجهاد العضلى للاعبين لكن في نفس الوقت استطاع الجهاز الفني عبورها والتتويج بثنائية الدورى والكأس فضلاً عن اكتشاف مجموعة من اللاعبين الشباب أصبحوا من القوام والعناصر الأساسية للفريق.