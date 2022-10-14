شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين يانكون ومحمد الشناوي في الأهلي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق على هامش تدريبات الفريق الماضية من أجل توجيه عدة نصائح له قبل لقاء العودة أمام إتحاد المنستيري غداً بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث يانكون مع الشناوي عن دوره في الملعب كحارس مرمى وكقائد للفريق عليه تحفيز زملاؤه من أجل تقديم عرض قوي وتكرار الفوز على الفريق التونسي من أجل التأهل رسمياً لدور المجموعات في البطولة.

على صعيد متصل ، يتحفظ السويسري مارسيل كولرعلى فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

ولا يميل كولر إلى إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي الذي خاض مباراة الذهاب ضد اتحاد المنستيري التونسي، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، لاسيما وأن غالبية اللاعبين ظهروا بمستوى فني جيد، ونالوا استحسان وإشادة المدير الفني بسبب الروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز خارج الأرض بالنسبة للاعبين.

ويفضل كولر بدء مباراة السبت بنفس تشكيل موقعة الذهاب والتي شهدت تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وبرونو سافيو في الوسط وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وشادي حسين في الهجوم.