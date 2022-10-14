شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه : هدفنا الفوز بالسوبر المحلى..وأطالب الجمهور بالصبر على الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يوسف أسامة نبيه الزمالك، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأبيض فى شباك فلامبو البوروندى، بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد يوسف أسامة فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" إنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه والحصول على فرصة مشاركة أكبر، مطالبًا الجماهير بالصبر وعدم التسرع، والضغط على اللاعبين الشباب خاصة وإنهم مازالوا صغارًا فى السن.

وعن مواجهة الأهلى المقبلة فى السوبر المحلى، أكد يوسف أسامة إن تركيز الزمالك حاليًا على مواجهات الدورى التى ستنطلق خلال أيام، موضحًا إن الزمالك سيكون هدفه الفوز وتحقيق اللقب خاصة وإنها بطولة من مباراة واحدة، كما سيعمل الفريق على الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها.

وفاز فريق الزمالك على فلامبو البوروندى بنتيجة 5 / 1، ليتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات، وتقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40 ، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.