شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعود لتدريباته غداً استعداداً لمباراة أسوان فى ضربة البداية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية غداً السبت استعداداً لمواجهة أسوان في الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز مع بداية الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ومنح الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس وحفاظاً عليهم من الإجهاز قبل مواجهة زهرة الجنوب.

وينتظر مسئولو الاتحاد السكندرى تحديد موعد مباراة أسوان في الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز المقرر انطلاقها 18 أكتوبر الجاري لحجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة لبعثة سيد البلد فضلاً عن الترتيبات الأخرى لضربة البداية بالدورى.

وظهرت ملامح التشكيل الأساسى لسيد البلد من خلال التدريبات الأخيرة تحت قيادة زوران، حيث استقر الأخير على الدفع بالمهدى سليمان في مركز حراسة المرمى وهشام صلاح في الجبهة اليمنى ومحمود علاء في الدفاع، بينما هناك منافسة قوية بين محمد الصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى، وإن كان الأخير هو الأقرب للتواجد بجوار محمود علاء في التشكيل الأساسى.

كما استقر زوران على الدفع بثلاثى الوسط خالد الغندور ومروان عطية والوافد الجديد ناصر ناصر وأمامهما إبراهيم حسن وأحمد عادل الشهير بـ"ميسي"، بينما يشهد الخط الأمامى منافسة قوية بين الأنجولى مابولولو والنيجيري أوستين أموتو.

ووعد مانولوفيتش جماهير الاتحاد السكندرى بالسعى للفوز بكل المباريات في الموسم الجديد وتقديم كرة ممتازة تليق بهم، مشيراً إلى أنه يعلم مدى حبهم وعشقهم للكيان وسيسعى بكل ما أوتى من قوة لادخال البهجة والسعادة إليهم.