شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فلامبو البوروندى يلتقطون صور تذكارية مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق فلامبو البوروندي على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك عقب نهاية المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحية لاعبي الأبيض والتقاط الصور التذكارية معهم.

وشهد الممر الداخلي لملعب برج العرب توجه عدد من لاعبي فلامبو لغرفة ملابس الزمالك بعدما أبدوا رغبتهم في تحية لاعبي الأبيض وتهنئتهم بعد الفوز.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.