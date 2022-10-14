شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فلامبو البوروندى يلتقطون صور تذكارية مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق فلامبو البوروندي على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك عقب نهاية المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحية لاعبي الأبيض والتقاط الصور التذكارية معهم.
وشهد الممر الداخلي لملعب برج العرب توجه عدد من لاعبي فلامبو لغرفة ملابس الزمالك بعدما أبدوا رغبتهم في تحية لاعبي الأبيض وتهنئتهم بعد الفوز.
وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.
من ناحية أخرى احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جماهير القلعة البيضاء المتواجدة باستاد الجيش ببرج العرب عقب الفوز على فريق فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحرصت جماهير الزمالك على الهتاف للاعبي القلعة البيضاء والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قبل أن يتوجه اللاعبون والمدير الفني للجماهير لرد التحية لهم.