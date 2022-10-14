شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرفع رصيده من الأهداف الأفريقية لـ 6 بعد هاتريك فلامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، رصيده من الأهداف الأفريقية مع فريقه إلى الرقم 6 بعدما نجح في تسجيل هاتريك في مرمى فلامبو الرواندي في إياب الدور الـ32 من البطولة.

وخاض زيزو 38 مباراة أفريقية بقميص الزمالك سجل في أول 34 مباراة هدفا وحيدا، بينما تمكن خلال أربعة مباريات في هذه النسخة من تسجيل 5 أهداف أخرى منهم ثلاثية في فلامبو، وهدفين في اليكت التشادي.

وحقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25 ، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة ، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.