شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك وفلامبو البوروندى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على فلامبو البوروندى بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات.

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40 ، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى " زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي و مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق و ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمر جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

فيما تم استبعاد إمام عاشور من قائمة المباراة لأسباب فنية، بعد أن تواجد فى قائمة معسكر الفريق الإعدادى للقاء.