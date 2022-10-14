شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري.. ضربة البداية أسوان والاتحاد 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقي الاهلي والزمالك ضربة البداية في الدوري المصري هذا الموسم يوم 19 أكتوبر الجاري، بحسب مصادر في رابطة الأندية.

ويلتقي الأهلي مع الاسماعيلي في الخامسة مساء على استاد برج العرب بينما يلتقي الزمالك مع سموحة السابعة مساء.

وجاءت المواعيد كالتالي:

** الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصرا

البنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساء

المصري × سيراميكا كليوباترا - استاد برج العرب - 7 مساء

** الأربعاء 19 أكتوبر 2022

إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

** الخميس 20 أكتوبر 2022

المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء