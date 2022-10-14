شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السويس يقترب من استضافة مباريات المصري في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسؤولو النادي المصري من انهاء الاجراءات والموافقات اللازمة، لإقامة مبارياته على استاد السويس في الموسم الجديد، وذلك بعد تعذر انهاء الاجراءات اللازمة لإقامة مباريات المصري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويفضل المصري خوض مبارياته بإحدى مدن القناة نظرا لطول المسافة بين بورسعيد والإسكندرية، ما يستلزم دخول الفريق في معسكر مغلق طوال الموسم وتكبد الجماهير مشقة السفر لتحفيز اللاعبين في كل مباراة.

و أعلن النادي المصري، عن قائمة الموسم الجديد والتي ضمت 40 لاعباً، وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت ـ أحمد مسعود ـ محمود جاد ـ إيهاب العايدي ـ محمد شحاته ـ عماد الدين بوبكر ـ محمد دبش ـ فريد شوقي ـ كريم العراقي ـ عمرو موسى ـ عمرو مرعي ـ حسن علي ـ محمد عنتر ـ اسلام المزين ـ زياد فرج ـ محمد جريندو ـ إيزي إيميكا ـ مروان حمدي ـ عبد الرحيم دغموم ـ حسين السيد ـ إسلام عطية ـ إلياس الجلاصي ـ عمرو السعداوي ـ أحمد الشيخ ـ عمرو طارق ـ أنتوني أكبوتو ـ إسلام أبو سليمة ـ فرانج إيتوجا ـ أسامة الجزار، فيما تم وضع الثنائي، هيثم العيوني ومحمد بلح على قائمة الانتظار.

واستأنف المصري تدريباته مساء الخميس الماضي استعداداً لأولى مواجهاته بالدوري أمام سيراميكا، حيث يرغب إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمصري، في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة خاصة بعد التدعيمات القوية التي أجراها المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، بعد التعاقد مع 10 لاعبين.