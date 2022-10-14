شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمباراة سموحة في الدوري بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز دون الحصول على راحة.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.