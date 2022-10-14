شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لديفيد ديفيز مدرب رجال اليد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي أنهى التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة اليد، لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي.

ولد ديفيد في برشلونة ويملك مسيرة مميزة كلاعب، بعد أن توج بطلا لدوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب كونه بطل العالم مع منتخب إسبانيا سنة 2005.

وشهدت مسيرته التدريبية العمل في أندية ومنتخبات عديدة، بعد أن سبق له قيادة نادي Vardar ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها كونه أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا 2020، وحصوله على بطولتي الدوري والكأس في مقدونيا 2022، إلى جانب تتويجه بلقب كأس المجر.