شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه يسجل أول أهدافه الرسمية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقّع يوسف أسامة نبيه على أول أهدافه مع الزمالك في المسابقات الرسمية، حينما سجل هدف فريقه الخامس في مرمى فلامبو الرواندي.
وخاض يوسف أسامة نبيه 16 مباراة مع الزمالك لم يتمكن من التسجيل في أول 15 مباراة، لكنه وقع اسمه في سجل الهدافين بتوقيعه على هدف أمام فلامبو، بينما كان في محصلته صناعة أربعة أهداف.
وحقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .
تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25 ، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة ، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.