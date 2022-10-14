شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه يسجل أول أهدافه الرسمية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع يوسف أسامة نبيه على أول أهدافه مع الزمالك في المسابقات الرسمية، حينما سجل هدف فريقه الخامس في مرمى فلامبو الرواندي.

وخاض يوسف أسامة نبيه 16 مباراة مع الزمالك لم يتمكن من التسجيل في أول 15 مباراة، لكنه وقع اسمه في سجل الهدافين بتوقيعه على هدف أمام فلامبو، بينما كان في محصلته صناعة أربعة أهداف.