أمير مرتضى منصور: فوز فلامبو مُطمئن.. وسنبدأ الدوري بطموحات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على فلامبو البوروندي مهم للغاية قبل انطلاقة الدوري الممتاز أمام سموحة.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما هزم فلامبو بنتيجة 1-0 ذهابًا، و5-1 إيابًا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على فلامبو مهم جدًا وجعلنا مُطمئنين على مستوى اللاعبين قبل بداية مشوار الدوري أمام سموحة".

وأضاف: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على مساعدتنا في إقامة مباراتي فلامبو في مصر ولكن في النهاية هذه صفحة وانتهت وسنبدأ الدوري بطموحات ودوافع جديدة".

وأكمل: "كنا واقعين في الاحتياجات الفنية من خلال تعاقداتنا الجديدة نظرا لضغط المباريات المنتظر وتحسبا لحدوث أي إصابات وسنقيم الوضع في يناير".

وتابع: "لا أحب نغمة اللاعبين الجدد والقدامي الجميع أصبح متواجد في الزمالك، ولا نريد أن نضع ضغط على أي لاعب".

وأتم: "جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهد وننتظر مشاركة الزناري ودونجا ومصطفى شلبي وعمرو السيسي وسامسون ومحمد صبحي وبالتأكيد سيكونوا إضافة للفريق لأننا نحتاج كل لاعب".