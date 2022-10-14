ريال مدريد وبرشلونة.. حكاية "قمة" عمرها 120 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - 1902، كان أول كلاسيكو يجمع برشلونة وريال مدريد، وكانت مباراة ودية قبل تأسيس الدوري الإسباني من الأساس، لكن أهمية ورونق الكلاسيكو، يكمن دائمًا، في عدد النجوم التي يدجج بها صفوف الفريقين.

2022، وبعد 120 عامًا، وصل الكلاسيكو لأن يكون اللقاء الأهم على المستطيل الأخضر، والذي يشهد دائمًا أكبر عدد من المشاهدين حول العالم، وهو ما ننتظره عصر الأحد، في الرابعة والربع، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، والتي تقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل "الميرينجي" ريال مدريد.

ويرجع تاريخ أول مباراة رسمية جمعت القطبين الإسبانيين، إلى عام 1916 في الدور نصف نهائي لكأس ملك إسبانيا.

أما في الدوري الإسباني فقد لعب أول كلاسيكو خلال النسخة الأولى يوم 17 فبراير 1929 وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

أكثر من مجرد "كلاسيكو"

لا يقتصر الصراع على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد إلى الصراع السياسي، المتمثل في الخلاف حول إقليم كتالونيا، الذي يعتبر أبناءه أنه حر عن حكومة إسبانيا المركزية، والتي تقع بالعاصمة مدريد.

وامتدت الخلافات بعد إعلان ملك إسبانيا فرانسيسكو فرانكو، بأنه من كبار المشجعين لريال مدريد، وهو ما جعل أبناء برشلونة يعتبرون هذا الكلاسيكو رمزًا للنضال ضد النظام الحاكم.

واحتدم هذا الصراع بشدة، بعد أن تحول ألفريدو دي ستيفانو من برشلونة إلى ريال مدريد، ليصبح بعدها رمزًا للملكي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تمثيل قميص بلوجرانا.

ومن الممكن أن نقول أن الكلاسيكو فقد الكثير من بريقه بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، إلا أن تلك المباراة، لا تزال هي الأهم بين عملاقي الكرة العالمية.

الموسم الماضي، الذي توج فيه الريال بلقبي الدوري ودوري الأبطال، خسر في مباراة شهيرة أمام برشلونة برباعية نظيفة، على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما أثبت أن هذه المباراة تخضع لقواعد خاصة، بعيدة عن تفوق أحد الفريقين محليًا أو حتى أوروبيًا.

وربما تتعجب من اختيار الاتحاد الإسباني لحكم هذه المباراة، فهو نفسه الذي خاض المباراة الأخيرة بين الفريقين، وهو الحكم خوسيه ماريا سانشيز، وهو أيضًا الكلاسيكو السادس له في تاريخه.

ويتفوق ريال مدريد في المواجهات المباشرة على برشلونة، حيث فاز الأبيض الملكي في 101 مباراة، وخسر في 97، وتعادلا في 51 مباراة.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي ريال مدريد، 837.5 مليون يورو، بينما وصلت قيمة لاعبي البارسا إلى 813.7 مليون يورو.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي برشلونة على صدارة جدول الترتيب، بنفس الرصيد ولكنه يتفوق بفارق الأهداف.