كرة سلة.. الكويت يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

صعد فريق الكويت الكويتي إلى نهائي البطولة العربية عقب الفوز على بيروت اللبناني بنتيجة (84-74) في دور نصف النهائي لكرة السلة.

الفريق الكويتي فرض كلمته طوال أحداث المباراة حيث انتهت الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (24-21).

وفي الفترة الثانية، جدد الكويت الكويتي تفوقه بالفوز بنتيجة (46-39)، قبل أن تكون نتيجة الفترة الثالثة بنتيجة (63-54).

وفي الفترة الرابعة والأخيرة، أنهى الكويت الكويتي المباراة لصالحه ليضمن بطاقة التأهل رسميًا إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب الكويت الكويتي ضد الأهلي مساء غدٍ السبت، حيث كان بطل مصر تأهل على حساب كاظمة الكويتي بنتيجة (95-91).

وستقام مباراة الكويت الكويتي والأهلي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للبطولة العربية على "فيسبوك".

جدير بالذكر أن الأهلي سيدخل مباراة السبت للدفاع عن لقبه بعدما حقق البطولة في النسخة الماضية على حساب الكويت الكويتي (78-66).