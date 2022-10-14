رسميًا.. الإسباني ديفيد ديفيز مدربًا لرجال الأهلي لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، تعاقد إدارة القلعة الحمراء مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد "رجال".

وسيتولي ديفيز مهمة تدريب فريق رجال يد الأهلي، على أن يعاونه فينيو لوسرت في منصب المدرب المساعد.

ومن جانبه، أكد العوضي أن ديفيز سيبدأ مهمته بشكل فعلي عقب نهاية مشاركة رجال يد الأهلي" في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويأتي التعاقد مع المدرب الإسباني صاحب السيرة الذاتية القوية والإنجازات العديدة مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في كرة اليد، وذلك في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.