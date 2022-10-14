خاص.. تحديد ملعبي الإسماعيلي والأهلي.. والزمالك وسموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، أن الأهلي سيواجه الإسماعيلي على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الأولى من مسابقة دوري WE المصري.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن الزمالك سيلعب ضد سموحة ضمن مباريات نفس الأسبوع على ملعب "الجبل الأخضر" الخاص بنادي المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإٍسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في المقابل يواجه الزمالك ضد سموحة في نفس اليوم في تمام السابعة مساءً.

وفي الجولة الثانية، يلتقي الأهلي ضد أسوان على ملعب "الأهلي We السلام"، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا على ملعب "السويس".

وأشار المصدر، أن رابطة الأندية ستراعي إقامة مباريات الأهلي أو الزمالك في الساعة الخامسة أو السابعة مساءً بالتناوب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول كاملاً يوم الإثنين المقبل بحسب ما كشف عنه المصدر لـ"الخليج 365".

ومن المقرر أن تكون مباريات الجولة الأولى كالتالي:

الثلاثاء (18 أكتوبر):

أسوان × الاتحاد السكندري.. ملعب "أسوان".. الموعد 3 عصرًا

البنك الأهلي × فاركو.. ملعب "بتروسبورت".. الموعد 5 مساءً

المصري البورسعيدي × سيراميكا كليوباترا.. ملعب "برج العرب".. الموعد 7 مساءً

الأربعاء (19 أكتوبر):

إنبي × بيراميدز.. ملعب "بتروسبورت".. الموعد 5 مساءً

الإسماعيلي × الأهلي.. ملعب "برج العرب" الموعد 5 مساءً

الزمالك × سموحة.. ملعب "الجبل الأخضر".. الموعد 7 مساءً

الخميس (20 أكتوبر):

المقاولون العرب × غزل المحلة.. ملعب "الجبل الأخضر".. الموعد 3 عصرًا

حرس الحدود × فيوتشر.. ملعب "المكس".. الموعد 5 مساءً

الداخلية × طلائع الجيش.. "استاد العباسية".. الموعد 7 مساءً