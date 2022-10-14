برشلونة يستعين بـ «بومة» أمام ريال مدريد.. لماذا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يدخل فريق برشلونة مواجهة "الكلاسيكوط أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، برسم طائر "البومة" على قمصان اللاعبين من الأمام.

وستحمل قمصان لاعبي برشلونة رسم "البومة"، وهو شعار مغني الراب الكندي الشهير "دريك"، في أول مواجهة "كلاسيكو" بين الغريمين الإسبانيين التقليديين هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة أنه سوف يستبدل شعار راعيه الجديد "سبوتيفاي" بشعار الفنان الفائز بجائزة "جرامي" الموسيقية 4 مرات، وهي بومة باللونين الأبيض والأسود.

ويأتي شعار "البومة" على قمصان برشلونة احتفالاً بتجاوز عدد مرات الاستماع للنجم الكندي عبر تطبيق "سبوتيفاي" 50 مليار مرة.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً، اليوم الجمعة، قال فيه: "لقد منحت سبوتيفاي هذه المساحة المميزة على القميص كجزء من إطار الشراكة مع النادي، هي مجرد واحدة من سلسلة إجراءات تنفذها العلامتان التجاريتان لتقديم أفكار وتجارب مبتكرة لعشاق كرة القدم، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى جماهير جديدة".

وأضاف نادي برشلونة أن مزيداً من الشعارات البديلة سوف تظهر على قمصان لاعبيه في المستقبل.

يشار إلى أن برشلونة وسبوتيفاي اتفقا الموسم الماضي على شراكة تدوم 12 عاما، تشمل حقوق تسمية ملعب كامب نو ليصبح "سبوتيفاي كامب نو" ووضع اسم خدمة البث الصوتي على قمصان فريقي الرجال والسيدات.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن قيمة الصفقة يبلغ 400 مليون يورو.

جدير بالذكر أن مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" وستنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.