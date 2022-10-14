شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فلامبو بخماسية فى ليلة تألق زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25 ، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32 ، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40 ، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة ، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك .

وضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى " زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي و مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق و ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمر جابر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

فيما تم استبعاد إمام عاشور من قائمة المباراة لأسباب فنية، بعد أن تواجد فى قائمة معسكر الفريق الإعدادى للقاء.

الشوط الأول

بادر الزمالك بالهجوم من الدقيقة الأولى ومن أول هجمة يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأبيض بعد عرقلة سيف الدين الجزيرى داخل منطقة الجزاء يتصدى لها زيزو ويحرزها في المرمى بسهولة ، بعدها تهدأ المباراة تباعا خلال الربع ساعة الأولى .

هدأت المباراة بعد الدقيقة 15 ومال لاعبو الزمالك للعب باستعراض وهو ما أدى لتشجيع لاعبى فلامبو على مباغتة الفريق الأبيض حتى استطاع مهاجمه دانيال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 25 من انفراد كامل بمحمد عواد حارس مرمى الزمالك بعدما تخطت الكرة حسام عبد المجيد بغرابة .

حاول بعدها لاعبو الزمالك امتلاك زمام الأمور من جديد بالضغط من منطقة الوسط إلا أن لاعبو فلامبو نجحوا في غلق المساحات والإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي مثلت خطورة على مرمى الزمالك .

في الدقيقة 32 يشعر لاعبو الزمالك بالحرج ومن ضربة ركنية ينفذها المتألق أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن يرتقى إبراهيما نداى لها برأسه ويضعها بقوة في المرمى محرزا الهدف الثانى للأبيض ، يمتلك بعدها لاعبو الزمالك زمام المباراة تماما ، وفى الدقيقة 40 يحرز المتألق أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه بعد متابعة كرة زميله سيف الجزيرى داخل منطقة الجزاء .

وتهدأ المباراة بشكل كبيرة في الخمس دقائق المتبقية حتى يطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على فلامبو بثلاثة أهداف مقابل هدف .

الشوط الثانى

جاءت أحداث الربع ساعة الأولى من الشوط الثانى هادئة تماما بعدما رضخ لاعبو فلامبو للنتيجة وأيقنوا أن خروجهم من البطولة بات مجرد وقت ، في الوقت الذى تفنن فيه لاعبو الزمالك من تضييع الفرص تباعا وخاصة من المغربى زكريا الوردى الذى أضاع فرصتين مؤكدتين أمام المرمى .

يجرى الزمالك تغييرين في الدقيقة 65 بنزول شيكابالا بدلا من سيف الدين الجزيرى ، ونزول محمد عبدالشافى بدلا من محمد أشرف روقا ، ويضغط لاعبو فلامبو بعد انكماش لاعبى الزمالك وخوض اللقاء بهدوء وتراجع الأداء بشكل كبير .

وتقوم الجماهير البيضاء التي حضرت اللقاء بتشجيع اللاعبين من أجل الشد من آزرهم دون جدوى في الوقت الذى مال فيه لاعبو الزمالك إلى استمالة الكرة للوراء لقتل اللقاء حتى نهايته .

أجرى المديرين الفنيين العديد من التغييرات في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء وتحكم لاعبو الزمالك في اللقاء تماما بعدما هدأ لاعبو المنافس وتسابق لاعبو الفريق الأبيض في إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى

وفى الدقائق الأخيرة ينجح أحمد سيد زيزو من إحراز الهدف الثالث له ليصبح هاتريك فى المباراة والرابع لفريقه بعد كرة عرضية عرضية من السنغالى إبراهيما نداى يسددها زيزو مباشرة فى المرمى على الطائر ، بعدها يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للفريق الأبيض من متابعة كرة زميله زيزو التى جاءت فى العارضة وعادت للملعب لتجد يوسف أسامة الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بصعود أبناء ميت عقبة لدور المجموعات منتظر القرعة لتحديد المجموعة التي سيخوض بها مبارياته .



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