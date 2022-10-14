شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة يحرز الهدف الخامس للزمالك فى مرمى فلامبو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك هدف فريقه الخامس فى شباك فلامبو البوروندى بالدقيقة 91 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 5 / 1، يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى " زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي و مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق و ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمر جابر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

فيما تم استبعاد إمام عاشور من قائمة المباراة لأسباب فنية، بعد أن تواجد فى قائمة معسكر الفريق الإعدادى للقاء.