شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح محمد شريف "الخلطة الذهبية" للعودة للتشكيلة الأساسية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بمنح محمد شريف مهاجم الفريق تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات الأخيرة من أجل إستعادة موقعه فى خط هجوم المارد الاحمر بداية من مواجهة الاتحاد المنستيرى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بعدما غاب اللاعب عن التشكيل الاساسى فى مباراة الذهاب التى فاز بها الاهلى بهدف دون رد واكتفى بالمشاركة كبديل فى الشوط الثانى.

ويرغب كولر فى رفع معنويات وتحفيز اللاعب من أجل تقديم عروض قوية فى الفترة القادمة تساعده على منافسة زملائه بالفريق لحجز مكانا أساسيًا فى تشكيلته قبل بداية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءًا على تعليمات مدربه السويسرى منها الجري حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد علي المرمي من مسافات بعيدة.

وقطع الأهلي شوطا كبيرا نحو الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب خارج أرضه بتونس، ويحتاج للفوز او التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى دور الـ16 من البطولة الإفريقية.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني خلال المران الختامي على شرح خطة اللعب وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها مع منحهم تعليمات بضرورة الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن وسرعة استرداد الكرة في حالة فقدها، مع تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء من العمق أو الأطراف واللعب من تمريرات قصيرة.