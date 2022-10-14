شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز لتدريب رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، عن التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي.

وقال إن «ديفيز» وقع على عقود تدريب فريق «رجال يد الأهلي»، على أن يعاونه «فينيو لوسرت» في منصب المدرب المساعد.

وأوضح العوضي أن «ديفيز » سيبدأ مهمته بشكل فعلي عقب نهاية مشاركة «رجال يد الأهلي» في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويأتي التعاقد مع «ديفيز» صاحب السيرة الذاتية القوية والإنجازات العديدة مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها، خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في كرة اليد، وذلك في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي للمنافسة بقوة على حصد البطولات.