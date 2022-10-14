شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة 19 أكتوبر بإستاد المقاولون العرب فى الجولة الاولى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الزمالك ز سموحه في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023 ، حيث تنطلق مباراة الزمالك و سموحه في السابعة مساءً بإستاد المقاولون العرب.

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى .. الزمالك ضد سموحة

الجولة الثانية .. سيراميكا ضد الزمالك

الجولة الثالثة.. الزمالك ضد بيراميدز

الجولة الرابعة .. إنبي ضد الزمالك

الجولة الخامسة .. الزمالك ضد المصري

الجولة السادسة ..طلائع الجيش ضد الزمالك

الجولة السابعة .. البنك الأهلي ضد الزمالك

الجولة الثامنة.. الزمالك ضد حرس الحدود

الجولة التاسعة .. المقاولون العرب ضد الزمالك

الجولة العاشرة.. الزمالك ضد الإسماعيلي

الجولة الحادية عشر .. أسوان ضد الزمالك

الجولة الثانية عشر..الزمالك ضد الداخلية

الجولة الثالثة عشر.. الاتحاد ضد الزمالك

الجولة الرابعة عشر.. الزمالك ضد الأهلي

الجولة الخامسة عشر.. غزل المحلة ضد الزمالك

الجولة السادسة عشر.. الزمالك ضد فيوتشر

الجولة السابعة عشر.. فاركو ضد الزمالك