شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي و الأهلي 19 أكتوبر بإستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الإسماعيلي و الأهلي في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023.
وتنطلق مباراة الإسماعيلي و الأهلي في الخامسة مساءًا بإستاد برج العرب بالإسكندرية.
ننشر مباريات الأهلي خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022 / 2023 بعد إجراء القراعة ظهر اليوم، الأحد، ويستهل المسابقة بمواجهة الإسماعيلي ويختتم الدور الأول بمواجهة المقاولون العرب.
الإسماعيلي ( الجولة الأولى)
أسوان ( الجولة الثانية )
الداخلية ( الجولة الثالثة )
الاتحاد السكندري ( الجولة الرابعة )
طلائع الجيش ( الجولة الخامسة )
غزل المحلة (الجولة السادسة )
فيوتشر ( الجولة السابعة )
فاركو ( الجولة الثامنة )
سموحة ( الجولة التاسعة )
سيراميكا كليوباترا ( الجولة العاشرة )
بيراميدز ( الجولة الحادية عشر )
انبي ( الجولة الثانية عشر )
المصري ( الجولة الثالثة عشر )
الزمالك ( الجولة الرابعة عشر )
البنك الأهلي ( الجولة الخامسة عشر )
حرس الحدود ( الجولة السادسة عشر )
المقاولون العرب ( الجولة السابعة عشر )