رسميًا.. الزمالك يعلن الصفقة التاسعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الزمالك بشكل رسمي اليوم الجمعة عن صفقته التاسعة في سوق الانتقالات الصيفية بضم مصطفى شلبي، جناح إنبي السابق.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو، قدم فيه مصطفى شلبي للجماهير.

وعلق الحساب على الفيديو بجملة "ليس كل ما تسمعه يعكس الحقيقة.. وجهة مصطفى شلبي 100 عقبة".

وظهر شلبي في فيديو تقديمه يداعب الكرة، ويقبل شعار الزمالك.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن في وقت سابق في تصريحات إعلامية حسم صفقة مصطفى شلبي قبل إغلاق باب القيد.

ويعتبر مصطفى شلبي هو تاسع صفقات الزمالك، بعد ضم كل من مصطفى الزناري، وعمر جابر، ونبيل دونجا، وعمرو السيسي، وزكريا الوردي، وسامسون أكينيولا، وإبراهيما نداي، ويوسف حسن، إضافة إلى عودة محمد صبحي بعد انتهاء الإعارة.

وكان أيمن الشريعي، رئيس إنبي، صرح في وقت سابق بأن الأهلي فاوضه للحصول على خدمات مصطفى شلبي، قبل أن يصرف النادي الأحمر النظر عن الصفقة.