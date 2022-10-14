الامارات | ما قصة شعار "البومة" على قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في بيان صحافي عن أن القميص الذي سيواجه به ريال مدريد في كلاسيكو "الليغا" الأحد المقبل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، سيحمل في جزئه الأمامي شعار "البومة". وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة بين مشجعي برشلونة، خاصة وأنه لم يسبق لبرشلونة أن وضع شعار لحيوانات أو طيور على قميصه من قبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الأمر، وإن بدا غريبا، لكنه ضمن اتفاقية الرعاية التي أبرمها النادي مع شركة "سبوتيفاي" الراعية لقميص النادي وملعبه، الذي يطلق عليه "كامب نو سبوتيفاي"، حيث قررت الشركة استبدال شعارها، ووضع رمز "البومة" مكانه، وذلك احتفالا بوصول مغني الراب الكندي الشهير دريك إلى 50 مليار استماع على "سبوتيفاي".

وإلى جانب ذلك سيرتدي لاعبو برشلونة قميصا خاصا للتدريب قبل انطلاق المباراة عليه إسم "دريك". ولم يتأخر المغني الكندي في الاحتفال بالخبر، بنشر صورة عليها قميص برشلونة وشعار "البومة" الشهير والخاص به. يذكر أن برشلونة بات يركز بشدة على الدوري الإسباني الذي يتصدره بـ 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غريمه الريال. وذلك بعد أن تبخرت آماله في المنافسة على لقب دوري الأبطال، حيث بات أقرب من أي وقت مضى للعب مجددا في "اليوروبا ليغ". وستكون المباراة مهمة للغاية لبرشلونة للرد في الملعب بعد التعادل المؤلم أمام الإنتر أول من أمس في دوري الأبطال 3-3.