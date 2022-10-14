موعد كلاسيكو ريـال مدريد وبرشلونة.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ريـال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو الأرض، في الرابعة والربع، عصر الأحد 16 أكتوبر، في قمة الجولة 9 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة ولكل منهما 22 نقطة جمعاها من 7 انتصارات وتعادل.

بينما يدخل برشلونة كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة ولكن بفارق الأهداف لصالحه أمام الميرينجي.

يملك كلا الفريقين 22 نقطة في الصدارة ولم يتعثر أي منهما سوى في مباراة وحيدة من 8 مباريات بالتعادل، بينما فازا في 7 مباريات.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالي:-

لونين

ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال

فالفيردي – كروس – مودريتش

فينيسيوس – بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالي:-

تير شتيجن

ألونسو – بيكيه – جارسيا – كوندي

بوسكيتس – دي يونج – بيدري

فاتي - ليفاندوفسكي - ديمبيلي

القناة الناقلة

تذاع مباراة الكلاسيكو حصريا على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي.