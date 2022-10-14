موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، في الخامسة والنصف مساء الأحد، 16 أكتوبر، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز العاشر في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد ١٠ نقاط.

فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيميكاس- كوناتيه- فيرجيل فان دايك - جوميز

ألكانترا - فابينيو - إيليوت

جوتا- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

إيدرسون

آكي - دياش - أكانجي - كانسيلو

رودري - برناردو سيلفا

جريليش - دي بروينه - فودين

هالاند

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١