شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يجهز الكاراتيه لبطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التي تقام بتركيا فى الفترة من 20 إلى 31 اكتوبر الجارى.

ودخل المنتخب معسكرا بالمركز الاولمبى استعدادا للبطولة، مع إقامة تصفيات لاختيار افضل العناصر للمشاركة فى البطولة ويشهد المعسكر تواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتحفيز اللاعبين على بذل أقصي جهد خلال المنافسات.

وأكد محمد الدهراوى أنه من المقرر أن يشارك فى البطولة 37 لاعبا ولاعبة، من مختلف المنتخبات، على أن يتم اختيارهم من خلال التصفيات التى تتم إقامتها فى المركز الأولمبى.

وشاركت مصر الشهر الماضى فى منافسات بطولة series A التى أقيمت بتركيا أيضا، وتصدرت مصر الترتيب العام لدول البطولة، وحصل منتخب الكاراتيه على المركز الأول برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات، وفضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات.