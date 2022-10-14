شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. راحة سلبية للاعبى الاسماعيلى بفرمان جاريدو قبل مواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا السبت.

يأتي ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة لإلتقاط الأنفاس قبل مواصلة التدريبات الجماعية استعدادًا لملاقاة الأهلي فى افتتاحية مسابقة الدوري العام.

وكان الدراويش قد خاض فترة إعداد قوية على ثلاث مراحل خاض من خلالهم 4 مباريات قوية، استطاع أن يفوز فى 3 لقاءات على العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش بينما خسر الأخيرة من البنك الأهلي.

ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، خلال تلك الفترة الوصول إلى نسبة كبيرة من تشكيلته الأساسية بالإضافة إلى الإطمئنان على عدد كبير من اللاعبين الذين سيكونوا أوراق رابحة للدراويش.