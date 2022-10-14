شكرا لقرائتكم خبر عن 21 أكتوبر انطلاق دورى مرتبط السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل يوم 21 أكتوبر موعدا لانطلاق بطولة الدورى المرتبط رجال، على أن يقام بنظام الدورتين المجمعتين.

ومن المقرر أن تقام الدورة المجمعة الأولى من 21 إلى 23 أكتوبر بينما تقام الدورة الثانية من 27 إلى 29 أكتوبر.

تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق تضم المجموعة الأولى فرق الاهلى وسموحة والجيش ودسوق.

وفى المجموعة الثانية الاتحاد والتأمين وهليوبوليس والزهور، وفى المجموعة الثالثة الجزيرة وسبورتنج والطيران و الأولمبى.

وعلى مستوى المجموعة الرابعة فتضم الزمالك والاتصالات و الجياد و القناة.