شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 مواجهات جمعت الزمالك مع أندية بوروندى قبل مباراة فلامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرى، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا

يدخل الزمالك اللقاء بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين فى مصر.

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 7 لقاءات، فاز فى 5 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففى موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال فى ربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين، وفى موسم 86 التقى الزمالك مع إنتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، وفى موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الأبيض5-1 بمجموع المباراتين، وفى لقاء الذهاب بهذه النسخة فاز الزمالك بهدف دون رد.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.