شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى البطولة العربية للسلة للوصول لنصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق كرة سلة الأهلى فى الوصول إلى دور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها .

ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع كاظمة الكويتى اليوم فى نصف نهائي البطولة.

نرصد مشوار الأهلى فى البطولة للوصول لقبل النهائي

الأهلى و الميناء اليمنى

132/53

الاهلى والغرافة القطرى

108/70

الاهلى والرياضى اللبناني 88/71

وتصدر الاهلى مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة.

فى دور ال 16 التقى مع اهلى حلب السورى وفاز 76/87

ربع النهائي التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54