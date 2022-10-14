شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى البطولة العربية للسلة للوصول لنصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نجح فريق كرة سلة الأهلى فى الوصول إلى دور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها .
ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع كاظمة الكويتى اليوم فى نصف نهائي البطولة.
نرصد مشوار الأهلى فى البطولة للوصول لقبل النهائي
الأهلى و الميناء اليمنى
132/53
الاهلى والغرافة القطرى
108/70
الاهلى والرياضى اللبناني 88/71
وتصدر الاهلى مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة.
فى دور ال 16 التقى مع اهلى حلب السورى وفاز 76/87
ربع النهائي التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54