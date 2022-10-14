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مشوار الأهلى فى البطولة العربية للسلة للوصول لنصف النهائي

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

نجح فريق كرة سلة الأهلى فى الوصول إلى دور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها .

 

ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع كاظمة الكويتى اليوم فى نصف نهائي البطولة. 

 

 

نرصد مشوار الأهلى فى البطولة للوصول لقبل النهائي 

 

الأهلى و الميناء اليمنى 

132/53 

 

 الاهلى والغرافة القطرى

108/70

 

 الاهلى والرياضى اللبناني  88/71 

 

 وتصدر الاهلى مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة  محققا العلامة الكاملة.

 

 

فى دور ال 16 التقى مع اهلى حلب السورى وفاز 76/87

 

ربع النهائي التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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