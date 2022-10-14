شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب خفيف لـ الشبراوي على هامش مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو الإسماعيلي، مران جماعي صباح اليوم – الجمعه – فى إطار استعدادات الفريق الحالية لمنافسات الدوري العام والمقرر إنطلاقها منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية المرغوب تحفيظها للاعبين قبل بداية الموسم القادم بعدما قرر تخفيض الحمل البدني فى الفترة الحالية.

وشارك محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق فى جزء من المران على هامش برنامجه التأهيلي بعدما أجري عملية جراحية فى الآونة الأخيرة لاستئصال الزائدة عقب شعوره بآلام شديدة.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يواجه الأهلي فى افتتاحية المسابقة المحلية والذى لم يحدد موعد أو ملعب المباراة حتي الآن.