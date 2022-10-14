شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تم الاعلان صباح اليوم عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الفني الذهبي لهذا العام والتي ستشهد منافسة قوية بين العديد من اللاعبين الشباب بجميع الفرق العالمية.

تواجد ثلاثي برشلونة في قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم السابع من شهر نوفمبر القادم فيما تضم الفائمة ٣ عناصر من فريق برشلونة الإسباني، وهم بيدري، وبابلو جافي، وأنسو فاتي، واللاعب المعار لفالنسيا نيكو جونزاليس.

وعلى صعيد فريق ريال مدريد فتضم القائمة أدوارد كامافينجا، فيما يتواجد لاعب ليفربول فابيو كارفايو، ولاعب باريس سان جيرمان نونو مينديش.

ويتواجد ثلاثي بايرن ميونخ، جمال موسيالا، وماتياس تيل، وريان جرانفينبيرش، وثنائي بوروسيا دورتموند كريم أديمي وجود بيلينجهام.

قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:



فابيو ميرتي "يوفنتوس"

جمال موسيالا "بايرن ميونخ"

نيكو جونزاليس "برشلونة - فالنسيا"

نونو مينديش "باريس سان جيرمان"

بيدري "برشلونة"

جورجيو سكالفيني "أتالانتا

بنجامين سيسكو "سالزبورج"

ماتياس تيل "بايرن ميونخ"

ديستيني اودجي "أودينيزي

نيكولا زالويسكي "روما"

كريم أديمي "بوروسيا دورتموند"

أنطونيو سيلفا "بنفيكا"

جود بيلينهجام "بوروسيا دورتموند"

إدوارد كامافينجا "ريال مدريد"

فابيو كارفايو "ليفربول"

أنسو فاتي "برشلونة"

بابلو جافي "برشلونة"

ويلفريد جنوتو "ليدز يونايتد"

ريان جرانفينبيرش "بايرن ميونخ"

جوسكو جفارديول "لايبزيج"