شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية..3 أشهر جعلت مبابي يغضب ويفضل الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال أزمة رحيل كيليان مبابي عن صفوف فريق باريس سان جيرمان قائمة حيث تؤكد تقارير صحفية عالمية عن رغبة النجم الفرنسي في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة القادمة في ظل خلافاته مع اداراة الفريق العاصمي.

كواليس رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان

ومن جانبه، كشف الصحفي رومان مولينا، عن كواليس رغبة النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والذي أكد أن اللاعب قد طلب الرحيل سريعا عقب تجديد عقده مع الفريق بثلاث أشهر فقط.

وتابع مولينا أن طلب مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان جاء في شهر أغسطس الماضي، أي بعد 3 أشهر فقط من تجديد عقده وتوقيعه على عقود مع الفريق حتى صيف 2025.

سبب غضب مبابي



وكتب مولينا في تقريره:" مبابي يطالب بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بسبب وعود النادي التي لم يتم الوفاء بها خلال فترة سوق الانتقالات ".

وأختتم مولينا التقرير عن مبابي قائلا: "كل التقارير التي تشير إلى غلق باب التفاوض بين إدارة ريال مدريد ومبابي غير صحيحة، إذا كان هناك فرصة من جانب ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب سيستغلها الفريق الملكي سريعا".