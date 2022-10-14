شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه فريق الزمالك المصري فى السابعة مساء اليوم، نادي فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرى، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك اللقاء بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين فى مصر، وطالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى فلامبو البوروندى وإنهاء المباراة بشكل مبكر.

تنقل مباراة الزمالك ضد فلامبو اليوم الجمعة عبرمجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، بصوت المعلق مؤمن حسن.

تردد قناة اون تايم سبورت

نوهت شبكة قنوات أون تايم سبورت، إلى أن تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد هو «11861 معدل الترميز 27500».

تبث قناة أون تايم سبورت من خلال التردد الجديد «11861 معدل الترميز 27500» مباراة الزمالك وفلامبو في إياب الدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا

تردد أون تايم سبورتس

- التردد: 11861.

- معامل الاستقطاب: رأسي.

- الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح فى الدفاع.

الوسط: محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وإبراهيما نداي

الهجوم: سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.