شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم،الجمعة، منافسات بطولة الجائزة الكبرى المصرية للتايكوندو والتى ينظمها الاتحاد لأول مرة وتقام المنافسات بنادى 6 أكتوبر ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 80 الف جنيه، وتقام المنافسات فى 4 موازين للرجال ومثلهم للسيدات.

ومن المقرر أن يحصل صاحب المركز الأول على 5 الاف جنيها والمركز الثاني 3 الاف جنيها والثالث الفين فقط.

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة لبنان المفتوحة والبطولة العربية وحقق المنتخب عدد كبير من الميداليات وصلت إلى 19 ميدالية متنوعة خلال البطولتين بواقع 9 ميداليات متنوعة 4 فضيات و5 برونزيات فى بطولة لبنان الدولية، و10 ميداليات متنوعة 6 ذهبيات و3 فضيات