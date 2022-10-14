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انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو

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القاهرة - سامية سيد -  

تنطلق اليوم،الجمعة، منافسات بطولة الجائزة الكبرى المصرية للتايكوندو  والتى ينظمها الاتحاد لأول مرة وتقام المنافسات بنادى 6 أكتوبر ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة  80 الف جنيه، وتقام المنافسات فى 4 موازين للرجال ومثلهم للسيدات. 

 

ومن المقرر أن يحصل صاحب المركز الأول على 5 الاف جنيها والمركز الثاني 3 الاف جنيها والثالث الفين فقط.

 

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة لبنان المفتوحة والبطولة العربية وحقق المنتخب عدد كبير من الميداليات وصلت إلى 19 ميدالية متنوعة خلال البطولتين بواقع 9 ميداليات متنوعة 4 فضيات و5 برونزيات فى بطولة لبنان الدولية، و10 ميداليات متنوعة 6 ذهبيات و3 فضيات

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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