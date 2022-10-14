شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة صن داونز ولابسي في أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولي محمود البنا مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ولابسي من سيشيل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم الجمعة.

ويضم الطاقم كلا من ، محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد حسام طه مساعد أول واحمد توفيق طلب مساعد ثاني وامين عمر حكما رابعا.

وتقام المباراة اليوم الجمعة الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة بستاد لوفتس بريتوريا بجنوب أفريقيا ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز صن دوانز خارج ملعبه بسباعية نظيفة.