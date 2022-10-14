شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات التارجت سبرنت و 25 متر و10 متر ونهائى 50 متر ضمن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والتى تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.



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وتم امس افتتاح بطولة العالم واقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدأت أول أمس التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول حيث تأتي التدريبات الرسمية ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.

يذكر ان حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أكد على موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للبطولة، مشيراً إلي أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى