شكرا لقرائتكم خبر عن 12 صفقة تعيد الإسماعيلي لزمن السمسمية الجميل.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت جميع الأندية المصرية للموسم الكروى الجديد بتدعيم صفوفها بلاعبين جدد لسد العجز وتعويض بعض الغيابات ، وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري والمقرر له 18 أكتوبر الجاري.

تأمل جماهير الإسماعيلي الكبيرة ان تري فريقها الموسم الحالي في وضع أفضل من المواسم الماضية يليق باسم الإسماعيلي احد اكبر القلاع الكروية في مصر وافريقيا ومدرسة الموهوبين في الكرة المصرية، ولهذا فان مجلس إدارة الإسماعيلي قرر تدعيم الفريق بعدد كبير من اللاعبين املا في عودة الدراويش لزمن السمسمية من جديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 12 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمد خليفة، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.