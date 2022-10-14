شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى إياب دور الـ32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري التونسي غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب التتش قبل إعلان قائمة المباراة ودخول معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد خوض المباراة.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى في السادسة مساء غداً السبت باستاد الأهلى والسلام ، ويعد المارد الأحمر هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاهلى يبحث عن اللقب الحادى عشر في دوري الابطال الافريقى

ويطمح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر لتحقيق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربي الموسم الماضي