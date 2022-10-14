شكرا لقرائتكم خبر عن صانع العاب الاسماعيلى يبدأ التأهيل بعد جراحة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته التأهيلية على ملعب الفريق الرئيسي بالإسماعيلية، والتى حددها له الجهاز الطبي للدراويش.

وكان اللاعب قد أجري عملية جراحية فى الأيام الماضية لاستئصال الزائدة عقب شعوره بآلام شديدة.

وأكد الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للدراويش فى تصريحات سابقة، أن اللاعب سيخضع لتدريبات تأهيلية لمدة تصل إلى أسبوعين قبل الانتظام فى المران الجماعي لفريقه.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي بدأ تحضيراته الأخيرة لمواجهة الأهلي القادمة فى افتتاحية الدوري العام بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة.