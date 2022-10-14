شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق مثيرة عن فلامبو دى سنتر منافس الزمالك الليلة في دوري الابطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرى، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين فى مصر.

تأسس فلامبو البوروندى فى 2016 وملعبه الأساسى هو موينجا البلدى، ويسع عشرة آلاف مشجع، ولم يُتوج سوى مرة وحيدة فقط بلقب الدورى، حيث تُوج باللقب خلال موسم 2021 / 2022، بعدما تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فقط عن صاحب الوصافة فريق أكاديمية أتليتيك أويل، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثالث فريق بومامورو.

فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.

وطالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى فلامبو البوروندى وإنهاء المباراة بشكل مبكر، وعدم الوقوع فى الأخطاء التى حدثت فى مباراة الذهاب والتى شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى بطل بوروندى.