كلوب يتحدث عن.. مركز يساعد صلاح على التهديف.. وسر خطورة هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن لاعبه محمد صلاح والمراكز التي يجيد اللعب فيها، إضافة إلى مناقشة مباراة مانشستر سيتي، والخطورة التي تتمثل في التركيز على إيقاف إيرلينج هالاند.

قال كلوب خلال الحديث بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق ضد مانشستر سيتي: "عندما تلعب ضد أفضل مهاجم في العالم، أنت تحاول أن تتأكد من عدم حصوله على عدد كبير من الكرات، هذا ما سنحاول القيام به.

وتابع: "المشكلة ضد مانشستر سيتي أنك إذا أغلقت المساحات على هالاند بعدد كبير من اللاعبين، فأنت ستتيح الفرصة أمام لاعبين عالميين آخرين في الفريق من أجل تهديدك".

وأضاف: "لذا هذا الأمر لن يجعل حياتنا أسهل، لكن هذا هو التحدي، هذه مشكلة كروية وعلينا البحث عن حل لها.. هالاند لاعب يمتلك العديد من المواهب وهذا نادر، قدراته على إنهاء الهجمات مذهلة".

وواصل: "لكنه يتحرك بذكاء كبير، وهذا ما يجعله مخادع، يمكنك أن تستغل فقط سرعتك إن كنت تستخدمها بطريقة ذكية، لأن مجرد الركض أمر غير مفيد".

تحدث كلوب عن مركز محمد صلاح، واتجاهه نحو العمق، قائلًا :"هو قادر على القيام بهذا الدور دون شك، لكنه يمكن أن يلعب على الأطراف أيضا، عندما سجل الأهداف كان في العمق، وهذا منطقي، أيما كان المركز الذي تعلب فيه، عندما تنهي الهجمة يجب أن تكون في منطقة الصندوق".

استطاع محمد صلاح أن يعود إلى التهديف أمام رينجرز الإسكتلندي بتسجيل هاتريك خلال قرابة الـ6 دقائق فقط، الأمر الذي أعاد الحديث بشأن مركز اللاعب وحاجته إلى العودة للعب بنفس أسلوبه في الموسم السابقة.

يلعب ليفربول أمام مانشستر ستيي حامل لقب بريميرليج مباراة الجولة الـ11 التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد آنفيلد.