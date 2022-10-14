إياب دور الـ 32 دوري أبطال أفريقيا .. صندوانز وبترو أتلتيكو في نزهة..وبلوزداد للتعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق اليوم الجمعة دور الأياب لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات بمجموعة من المباريات أهعمها الزمالك وفلامبو.

ويدخل الزمالك المباراة التي تنطلق السابعة مساءًا بأريحية لفوزه في مباراة الذهاب - خارج أرضه - التي أقيمت على ملعب برج العرب بهدف نظيف ولكنه يضع في الحسبان تحقيق نتيجة أكبر عقب الانتقادات التي طالت الفريق ومدربه المواجهة الماضية.

وتحولت مباراتين طرفيها فريقين من جنوب أفريقيا إلى ما يشبه النزهة حيث يلعب سحق صنداونز خارج أرضه لا باس بطل سيشل بنتيجة (7-0) فيما خسر مواطنه كاب تاون على ملعبه بثلاثية نظيفة من بترو أتلتيكو الأنجولي وتلعب المواجهتين في تمام الساعة الخامسة والنصف والخامسة على الترتيب.

وفي الجزائر يتطلع شباب بلوزداد لتعويض خسارته 1-2 من دجوليبا المالي في مباراة الذهاب حصل الفريق الجزائري خلاله على بطاقتَين حمراوَين في مباراة تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً.