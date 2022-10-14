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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام فلامبو

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محمد اسماعيل - القاهرة - استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة فلامبو البوروندي، مساء اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع ضيفه فلامبو في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وعلم مراسل الخليج 365 أن فيريرا سيجري تعديلات طفيفة على التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد الأحد الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فلامبو كالتالي:
حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: سيد عبد الله "" - إمام عاشور - زكريا الوردي - أحمد فتوح.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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